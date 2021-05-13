"Бетис" потерял очки в матче с "Эйбаром"

Фото: En Cancha

В рамках 36-го тура испанской Ла Лиги "Бетис" упустил победу над "Эйбаром".

"Бетис" так и остался на шестом месте, а "Эйбар" - на 20-м.

"Эйбар" - "Бетис" 1:1

Голы: Гуардадо, 4 - 0:1, Энрик, 83 - 1:1

"Эйбар": Дмитрович, Арбилья, Корреа, Хосе Анхель (Муто, 80), Оливейра, Диоп (Ресио, 46), Атьенса, Экспосито, Хиль (Родригес, 72), Кике Гарсия, Энрик (Леон, 90).

"Бетис": Браво, Морено, Бартра, Эмерсон, Руис, Лайнес (Руибаль, 65), Родригес, Тельо (Морон, 72), Гуардадо, Фекир (Каналес, 79), Иглесиас (Родри, 73).

Читайте также: "Вильярреал" добыл победу над "Вальядолидом". | http://soccernews.ru