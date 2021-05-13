"Бетис" потерял очки в матче с "Эйбаром"
Фото: En Cancha
В рамках 36-го тура испанской Ла Лиги "Бетис" упустил победу над "Эйбаром".
"Бетис" так и остался на шестом месте, а "Эйбар" - на 20-м.
"Эйбар" - "Бетис" 1:1
Голы: Гуардадо, 4 - 0:1, Энрик, 83 - 1:1
"Эйбар": Дмитрович, Арбилья, Корреа, Хосе Анхель (Муто, 80), Оливейра, Диоп (Ресио, 46), Атьенса, Экспосито, Хиль (Родригес, 72), Кике Гарсия, Энрик (Леон, 90).
"Бетис": Браво, Морено, Бартра, Эмерсон, Руис, Лайнес (Руибаль, 65), Родригес, Тельо (Морон, 72), Гуардадо, Фекир (Каналес, 79), Иглесиас (Родри, 73).
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|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14