"Бетис" приобрел Будебуза за семь миллионов евро

Алжирский полузащитник "Монпелье" Рияд Будебуз перешел в "Бетис", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 7 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с испанским клубом контракт до лета 2021 года.

27-летний Будебуз выступал за "Монпелье" с 2015 года, провел за клуб 73 матча и забил 13 голов. Ранее играл за "Сошо" и "Бастию". За сборную Алжира сыграл 24 матча и забил 2 мяча. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

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