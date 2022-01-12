"Бетис" продлил контракт с Фекиром (видео)
Фото: инстаграм "Бетиса"\Автор неизвестен
"Реал Бетис" официально объявил о подписании нового соглашения с французским полузащитником команды Набилем Фекиром.
Обновленный контракт с чемпионом мира-2018 рассчитан до 2026 года.
Напомним, что Фекир перешел в "Бетис" в 2019 году из "Лиона" за 20 миллионов евро. В составе "огурцов" он уже провел 94 матча, в которых забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.
Ранее "Бетикос" уже объявили о продлении контракт с Серхио Каналесом (2026), главным тренером Мануэлем Пеллегрини (2025) и форвардом Борхой Иглесиасом (2026).
В 1\16 финала Лиги Европы испанский клуб встретится с петербургским "Зенитом".
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