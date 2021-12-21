"Бетис" продлил контракт с Мануэлем Пеллегрини

Фото: инстаграм "Бетиса"/Автор неизвестен

"Бетис" подписал новое соглашение с чилийским главным тренером команды Мануэлем Пеллегрини. Новый контракт наставника рассчитан до июня 2025 года, сообщает официальный сайт "огурцов".

Напомним, что Пеллегрини возглавил "Бетис" летом 2020 года. В первом сезоне под его руководством команда заняла 6-е место в Ла Лиге, благодаря чему вышла в Лигу Европы. В 1/16 турнира севильский клуб встретится с "Зенитом".

Сейчас "Бетикос" располагаются на 3-й строчке в Ла Лиге, имея в своем активе 33 балла после 18 сыгранных матчей.

Ранее "Бетис" уже продлил контракт с Серхио Каналесом до 2026 года, а также близок к продлению соглашения с Набилем Фекиром.

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