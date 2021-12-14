"Бетис" продлил контракт с одним из лидеров команды
Фото: инстаграм Каналеса/Автор неизвестен
"Бетис" продлил контракт с одним из лидеров команды Серхио Каналесом, сообщает официальный сайт "огурцов".
Отмечается, что новое соглашение с испанским полузащитником рассчитано до 2026 года.
OFICIAL | El mago @SergioCanales renueva con el #RealBetis hasta 2026 ♂️— Real Betis Balompié (@RealBetis) December 14, 2021
¡Todo al 10!
➡ https://t.co/fwvM1Kaqg8 pic.twitter.com/SqAWLkU8QJ
В нынешнем сезоне испанец сыграл 16 матчей в Ла Лиге, в которых забил один гол и отдал 2 голевые передачи. В данный момент "Бетис" занимает третье место в чемпионате Испании после 17 сыгранных матчей.
Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы "Бетикос" сыграет с петербургским "Зенитом".
Также не пропустите: "Эвертон" может подписать защитника сборной Украины. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Хави прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 Лиги Европы
-
Почеттино высказался о попадании на "Реал" в 1/8 ЛЧ
-
ПСЖ недовольны результатами жеребьевки 1/8 ЛЧ
-
1
Хабиб сказал, кому бы отдал "Золотой мяч"
-
На капитанскую повязку в "Арсенале" есть сразу несколько кандидатов
-
FIFA объявила претендентов на попадание в символическую сборную 2021 года
-
"Ювентус" может подписать Икарди
-
"Бетис" продлил контракт с одним из лидеров команды
-
"Эвертон" может подписать защитника сборной Украины
-
Канчельскис высказался о возможной отставке Витории
-
Агент Малкома рассказал о травме игрока
-
"Атлетико" теряет Гризманна. В команде "эпидемия" травм
-
Определился соперник киевского "Динамо" в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА
-
1
Нобоа высказался о том, что "Сочи" называли "фарм-клубом" "Зенита"
-
Обамеянга лишили капитанской повязки в "Арсенале"
-
"Зенит" может подписать лучшего бомбардира бразильского "Интернасьонала"
-
Рюдигер отклонил предложение "Челси". На игрока претендует "Реал"
-
"Атлетико" хочет подписать форварда "Галатасарая"
-
Агуэро в среду объявит о своем будущем
-
Николич объяснил свой уход из "Локомотива"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14