Фото: инстаграм Каналеса/Автор неизвестен

"Бетис" продлил контракт с одним из лидеров команды Серхио Каналесом, сообщает официальный сайт "огурцов".

Отмечается, что новое соглашение с испанским полузащитником рассчитано до 2026 года.

В нынешнем сезоне испанец сыграл 16 матчей в Ла Лиге, в которых забил один гол и отдал 2 голевые передачи. В данный момент "Бетис" занимает третье место в чемпионате Испании после 17 сыгранных матчей.

Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы "Бетикос" сыграет с петербургским "Зенитом".

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