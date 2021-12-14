"Бетис" продлил контракт с одним из лидеров команды

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"Бетис" продлил контракт с одним из лидеров командыФото: инстаграм Каналеса/Автор неизвестен

"Бетис" продлил контракт с одним из лидеров команды Серхио Каналесом, сообщает официальный сайт "огурцов". 

Отмечается, что новое соглашение с испанским полузащитником рассчитано до 2026 года. 

В нынешнем сезоне испанец сыграл 16 матчей в Ла Лиге, в которых забил один гол и отдал 2 голевые передачи. В данный момент "Бетис" занимает третье место в чемпионате Испании после 17 сыгранных матчей.

Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы "Бетикос" сыграет с петербургским "Зенитом".

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