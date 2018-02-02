"Бетис" продлил контракт с Руисом, которым интересовались "Реал" и "Барселона"

"Бетис" объявил о продлении контракта с полузащитником Фабианом Руисом, сообщает официальный твиттер клуба.

Новое соглашение между клубом и футболистом будет действовать до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что хавбек входит в сферу интересов "Реала", "Барселоны" и "Интера".

21-летний Руис выступает за "Бетис" с 2014 года, провел за клуб 25 матчей и забил 4 гола.

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