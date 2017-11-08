"Бетис" продлит контракт с Хоакином

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"Бетис" продлит контракт с Хоакином

Полузащитник "Бетиса" Хоакин Санчес подпишет новый контракт со своим клубом, сообщает AS.

По сведениям издания, стороны близки к согласованию договора, который будет рассчитан до лета 2019 года.

Хоакин выступает за "Бетис" с 2015 года, сыграл 72 матча и забил 7 голов.

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