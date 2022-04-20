"Бетис" проиграл "Эльче" в Ла Лиге

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"Бетис" проиграл "Эльче" в Ла Лиге

Фото: твиттер "Эльче"/Автор неизвестен

В матче 33-го тура чемпионата Испании "Бетис" на своем поле проиграл "Эльче" со счетом 0:1.

Единственный гол в концовке встречи забил Тете Моренте.

"Эльче", набрав 38 очков, остался на 13-м месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Бетис" с 57 очками по-прежнему занимает пятую позицию.

"Бетис" – "Эльче" - 0:1 (0:0)
Гол: Моренте, 82 - 0:1

"Бетис": Руй Силва, Сабали, Бартра, Песселья, Миранда (Морено, 81), Гуардадо (Хоакин, 57), Каналес, Акуоку, Хуанми (Тельо, 73), Виллиан Жозе (Иглесиас, 73), Фекир (Вильям Карвалью, 81).

"Эльче": Бадия, Паласиос (Хосан, 46), Роко, Верду (Барраган, 59), Диего Гонсалес, Мохика (Оласа, 71), Кике Перес (Милья, 87), Фидель (Моренте, 59), Гумбау, Гути, Понсе.

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