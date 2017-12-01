"Бетис" проиграл "Кадису" со счетом 3:5 и вылетел из Кубка Испании

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"Бетис" проиграл "Кадису" со счетом 3:5 и вылетел из Кубка Испании

В ответном матче 1/16 финала Кубка Испании "Кадис" на выезде победил "Бетис" и по сумме двух встреч завоевал путевку в следующий раунд.

"Бетис" – "Кадис" - 3:5 (2:4) - первый матч - 2:1
Голы: Барраль, 3 - 0:1, Будебуз, 8 - 1:1, Ромера, 18 - 1:2, Тельо, 24 - 2:2, Айтор Гарсия, 26 (с пенальти) - 2:3, Ромера, 41 - 2:4, Тельо, 64 - 3:4, Кецоевич, 77 - 3:5

"Бетис": Хименес, Манди, Тошка, Рафа Наварро (Барраган, 46), Дурмиси, Камараса, Будебуз, Матиас Науэль (Гуардадо, 46), Тельо, Леон, Нарваэс (Санчес, 77).

"Кадис": Яньес, Кецоевич, Мауро Лопес, Оливан, Нико Идальго, Фернандес, Абдулла, Айтор Гарсия (Сальва Санчес, 69), Барраль (Хон Гарридо, 85), Ромера, Траоре (Гарсия Ривера, 68).

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