"Бетис" проиграл "Сельте" в чемпионате Испании
Фото: инстаграм "Сельты"/Автор неизвестен
В матче 19-го тура чемпионата Испании севильский "Бетис" на своем поле проиграл виговской "Сельте" со счетом 0:2.
Победу гостям принес Яго Аспас, который сделал дубль.
"Сельта", набрав 23 очка, вышла на 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Бетис" с 33 очками остался на третьем месте.
"Бетис" – "Сельта" - 0:2 (0:2)
Голы: Аспас, 36 (с пенальти) - 0:1, Аспас, 45 - 0:2
"Бетис": Руй Силва, Бельерин, Руис, Бартра, Морено, Гуардадо (Фекир, 58), Каналес (Тельо, 80), Вильям Карвалью, Лайнес (Родри, 46), Хуанми, Виллиан Жозе (Иглесиас, 58).
"Сельта": Дитуро, Айду, Йокушлу, Домингес, Галан, Денис Суарес, Мендес (Вейга, 86), Серви (Фонтан, 90), Бельтран, Аспас (Нолито, 90), Санти Мина.
Не пропустите: "Атлетико" победил в дерби Мадрида и ворвался в топ-4 Ла Лиги. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Защитник "Шахтера" Конопля может перейти в турецкий топ-клуб
-
Жена Зинченко поделилась забавной фотографией дочери в новогоднем костюме
-
"Ньюкасл" перехватил трансферную цель "Манчестер Юнайтед"
-
Месси и Неймар не попали в топ-3 в рейтинге лучших игроков Лиги 1
-
Тухель рассказал, почему Лукаку не попал в заявку на матч с "Ливерпулем"
-
Форвард "Сочи" перейдет в румынский ЧФР в январе
-
"Реал Сосьедад" не смог обыграть "Алавес"
-
"Бетис" проиграл "Сельте" в чемпионате Испании
-
"Монако" без Головина вышел в 1/8 финала Кубка Франции
-
Обамеянг может перейти из "Арсенала" в другой клуб АПЛ
-
Мане установил рекорд АПЛ по желтым карточкам
-
Алексей Миранчук не перейдет в "Зенит"
-
"Челси" и "Ливерпуль" сыграли в боевую ничью
-
Почеттино ярко высказался о вспышке коронавируса в ПСЖ
-
"Атлетико" победил в дерби Мадрида и ворвался в топ-4 Ла Лиги
-
Названа зарплата Миколенко в "Эвертоне"
-
Анчелотти назвал причину поражения "Реала" в матче с "Хетафе"
-
Роналдо заразился коронавирусом
-
"Интер" сделает крупное предложение Брозовичу
-
Рангник высказался о будущем Кавани в "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14