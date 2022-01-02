"Бетис" проиграл "Сельте" в чемпионате Испании

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"Бетис" проиграл "Сельте" в чемпионате Испании

Фото: инстаграм "Сельты"/Автор неизвестен

В матче 19-го тура чемпионата Испании севильский "Бетис" на своем поле проиграл виговской "Сельте" со счетом 0:2.

Победу гостям принес Яго Аспас, который сделал дубль.

"Сельта", набрав 23 очка, вышла на 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Бетис" с 33 очками остался на третьем месте.

"Бетис" – "Сельта" - 0:2 (0:2)
Голы: Аспас, 36 (с пенальти) - 0:1, Аспас, 45 - 0:2

"Бетис": Руй Силва, Бельерин, Руис, Бартра, Морено, Гуардадо (Фекир, 58), Каналес (Тельо, 80), Вильям Карвалью, Лайнес (Родри, 46), Хуанми, Виллиан Жозе (Иглесиас, 58).

"Сельта": Дитуро, Айду, Йокушлу, Домингес, Галан, Денис Суарес, Мендес (Вейга, 86), Серви (Фонтан, 90), Бельтран, Аспас (Нолито, 90), Санти Мина.

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