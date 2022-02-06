"Бетис" проиграл "Вильярреалу" в чемпионате Испании

Фото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен

В матче 23-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на выезде обыграл "Бетис" со счетом 2:0.

Победу "подводникам" принесли голы Пау Торреса и Этьена Капу.

"Вильярреал", набрав 35 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Бетис" с 40 очками остался на третьей позиции.

"Бетис" – "Вильярреал" - 0:2 (0:1)

Голы: Пау Торрес, 41 - 0:1, Капу, 83 - 0:2

"Бетис": Руй Силва, Бельерин, Бартра, Песселья, Миранда, Гуардадо (Родри, 59), Каналес, Родригес, Хуанми (Руибаль, 84), Виллиан Жозе (Иглесиас, 59), Фекир (Тельо, 87).

"Вильярреал": Рульи, Фойт (Орье, 64), Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено (Ло Чельсо, 77), Педраса, Капу, Парехо, Чуквуэзе (Пино, 77), Пако Алькасер (Данджума, 63), Жерар Морено (Тригерос, 35).

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