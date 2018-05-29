"Бетис" пытается купить полузащитника "Манчестер Юнайтед"

"Бетис" начал работать над усилением состава в преддверии старта в Лиге Европы.

В частности, как сообщает The Mirror, севильский клуб пытается купить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Андреаса Перейру.

"Бетис" и "МЮ" уже приступили к переговорам по трансферу 22-летнего бразильца, который два последних сезона провёл на правах аренды в испанских "Валенсии" и "Гранаде".

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