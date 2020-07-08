"Бетис" разгромил "Осасуну", "Хетафе" уступил "Вильярреалу"

Завершились два матча 35-го тура чемпионата Испании. "Бетис" на своем поле добился крупной победы над "Осасуной" со счетом 3:0. "Хетафе" дома проиграл "Вильярреалу" - 1:3.

"Хетафе" – "Вильярреал" - 1:3 (0:0)

Голы: Касорла, 66 (с пенальти) - 0:1, Дуро, 80 - 1:1, Касорла, 85 (с пенальти) - 1:2, Пенья, 90+3 - 1:3

"Хетафе": Сория, Эчейта, Ньом, Джене, Кукурелья, Арамбарри, Джейсон (Портильо, 69), Максимович, Тимор (Дуро, 69), Оливера, Мата (Анхель Родригес, 57).

"Вильярреал": Асенхо, Альберто Морено, Пау Торрес, Альбиоль, Пенья, Онтиверос, Касорла, Замбо-Ангисса, Иборра, Чуквуэзе (Мойсес Гомес, 52), Жерар Морено.

"Бетис" – "Осасуна" - 3:0 (2:0)

Голы: Родригес, 4 - 1:0, Педраса, 25 - 2:0, Аленья, 90+8 - 3:0

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