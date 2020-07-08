"Бетис" разгромил "Осасуну", "Хетафе" уступил "Вильярреалу"
Завершились два матча 35-го тура чемпионата Испании. "Бетис" на своем поле добился крупной победы над "Осасуной" со счетом 3:0. "Хетафе" дома проиграл "Вильярреалу" - 1:3.
"Хетафе" – "Вильярреал" - 1:3 (0:0)
Голы: Касорла, 66 (с пенальти) - 0:1, Дуро, 80 - 1:1, Касорла, 85 (с пенальти) - 1:2, Пенья, 90+3 - 1:3
"Хетафе": Сория, Эчейта, Ньом, Джене, Кукурелья, Арамбарри, Джейсон (Портильо, 69), Максимович, Тимор (Дуро, 69), Оливера, Мата (Анхель Родригес, 57).
"Вильярреал": Асенхо, Альберто Морено, Пау Торрес, Альбиоль, Пенья, Онтиверос, Касорла, Замбо-Ангисса, Иборра, Чуквуэзе (Мойсес Гомес, 52), Жерар Морено.
"Бетис" – "Осасуна" - 3:0 (2:0)
Голы: Родригес, 4 - 1:0, Педраса, 25 - 2:0, Аленья, 90+8 - 3:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14