"Бетис" разгромил "Реал Сосьедад" в Ла Лиге
Фото: инстаграм "Бетиса"/Автор неизвестен
В матче 17-го тура чемпионата Испании "Бетис" на своем поле разгромил "Реал Сосьедад" со счетом 4:0.
Победу севильскому клубу принесли дубль Алекса Морено, а также голы Хуанми Хименеса и Набиля Фекира.
"Бетис", набрав 33 очка, занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Реал Сосьедад" с 29 очками остался на пятой позиции.
"Бетис" – "Реал Сосьедад" - 4:0 (1:0)
Голы: Морено, 14 - 1:0, Хуанми, 57 - 2:0, Фекир, 66 - 3:0, Морено, 79 - 4:0
"Бетис": Руй Силва, Бельерин, Руис, Бартра, Морено (Миранда, 83), Гуардадо (Вильям Карвалью, 66), Каналес, Родригес (Акуоку, 83), Хуанми, Виллиан Жозе, Фекир (Тельо, 83).
"Реал Сосьедад": Ремиро, Сальдуа (Горосабель, 62), Элустондо, Ле Норман, Муньос, Субельдия (Турриентес, 74), Субименди, Порту (Янузай, 62), Исак (Серлот, 74), Ойарсабаль, Барренечеа (Наварро, 74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14