"Бетис" разгромил "Реал Сосьедад" в Ла Лиге

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"Бетис" разгромил "Реал Сосьедад" в Ла Лиге

Фото: инстаграм "Бетиса"/Автор неизвестен

В матче 17-го тура чемпионата Испании "Бетис" на своем поле разгромил "Реал Сосьедад" со счетом 4:0.

Победу севильскому клубу принесли дубль Алекса Морено, а также голы Хуанми Хименеса и Набиля Фекира.

"Бетис", набрав 33 очка, занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Реал Сосьедад" с 29 очками остался на пятой позиции.

"Бетис" – "Реал Сосьедад" - 4:0 (1:0)
Голы: Морено, 14 - 1:0, Хуанми, 57 - 2:0, Фекир, 66 - 3:0, Морено, 79 - 4:0

"Бетис": Руй Силва, Бельерин, Руис, Бартра, Морено (Миранда, 83), Гуардадо (Вильям Карвалью, 66), Каналес, Родригес (Акуоку, 83), Хуанми, Виллиан Жозе, Фекир (Тельо, 83).

"Реал Сосьедад": Ремиро, Сальдуа (Горосабель, 62), Элустондо, Ле Норман, Муньос, Субельдия (Турриентес, 74), Субименди, Порту (Янузай, 62), Исак (Серлот, 74), Ойарсабаль, Барренечеа (Наварро, 74).

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