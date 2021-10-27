"Бетис" разгромил "Валенсию" в Ла Лиге
Фото: инстаграм "Бетиса"/Автор неизвестен
В матче 11-го тура чемпионата Испании севильский "Бетис" на своем поле разгромил "Валенсию" со счетом 4:1.
Победу хозяевам принесли дубль Борхи Иглесиаса, голы Хермана Пеccельи и Хуанми Хименеса. В составе гостей отличился Габриэл Паулиста.
"Бетис", набрав 21 очко, вышел на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Валенсия" с 13 очками осталась на 11-й позиции.
"Бетис" Севилья – "Валенсия" Валенсия - 4:1 (2:1)
Голы: Иглесиас, 14 (с пенальти) - 1:0, Иглесиас, 30 - 2:0, Габриэл Паулиста, 39 - 2:1, Песселья, 61 - 3:1, Хуанми, 68 - 4:1
"Бетис":Браво, Монтойя, Руис, Песселья, Морено, Каналес, Вильям Карвалью, Родригес (Гуардадо, 63), Хуанми (Хоакин, 74), Фекир (Руибаль, 74), Иглесиас.
"Валенсия": Силлессен, Фулькье, Габриэл Паулиста (Диакаби, 45), Альдерете, Гайя, Хесус Васкес (Муса, 60), Гедеш (Вальехо, 75), Гильямон, Васс (Рачич, 75), Маркос Андре, Дуро (Элдер Кошта, 60).
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