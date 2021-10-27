"Бетис" разгромил "Валенсию" в Ла Лиге

Теги бетисваленсия

"Бетис" разгромил "Валенсию" в Ла Лиге

Фото: инстаграм "Бетиса"/Автор неизвестен

В матче 11-го тура чемпионата Испании севильский "Бетис" на своем поле разгромил "Валенсию" со счетом 4:1.

Победу хозяевам принесли дубль Борхи Иглесиаса, голы Хермана Пеccельи и Хуанми Хименеса. В составе гостей отличился Габриэл Паулиста.

"Бетис", набрав 21 очко, вышел на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Валенсия" с 13 очками осталась на 11-й позиции.

"Бетис" Севилья – "Валенсия" Валенсия - 4:1 (2:1)
Голы: Иглесиас, 14 (с пенальти) - 1:0, Иглесиас, 30 - 2:0, Габриэл Паулиста, 39 - 2:1, Песселья, 61 - 3:1, Хуанми, 68 - 4:1

"Бетис":Браво, Монтойя, Руис, Песселья, Морено, Каналес, Вильям Карвалью, Родригес (Гуардадо, 63), Хуанми (Хоакин, 74), Фекир (Руибаль, 74), Иглесиас.

"Валенсия": Силлессен, Фулькье, Габриэл Паулиста (Диакаби, 45), Альдерете, Гайя, Хесус Васкес (Муса, 60), Гедеш (Вальехо, 75), Гильямон, Васс (Рачич, 75), Маркос Андре, Дуро (Элдер Кошта, 60).

Не пропустите: "Барселона" проиграла "Райо Вальекано" в матче Ла Лиги. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" близок к покупке полузащитника тульского "Арсенала"

"Спартак" близок к покупке полузащитника тульского "Арсенала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов