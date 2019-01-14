"Бетис" - "Реал" - 1:2 (видеообзор матча)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 19-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский "Реал" на выезде победил "Бетис" со счетом 2:1. Победный гол в самой концовке встречи забил хавбек королевского клуба Дани Себальос, который является воспитанником "Бетиса".

Видео: "Бетис" - "Реал" - 1:2

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