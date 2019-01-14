"Бетис" - "Реал" - 1:2 (видеообзор матча)
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 19-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский "Реал" на выезде победил "Бетис" со счетом 2:1. Победный гол в самой концовке встречи забил хавбек королевского клуба Дани Себальос, который является воспитанником "Бетиса".
Видео: "Бетис" - "Реал" - 1:2
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|43
|2
|Атлетико Мадрид
|19
|38
|3
|Севилья
|19
|33
|4
|Реал Мадрид
|19
|33
|5
|Алавес
|19
|32
|6
|Хетафе
|19
|28
|7
|Бетис
|19
|26
|8
|Жирона
|19
|24
|9
|Эспаньол
|18
|24
|10
|Валенсия
|19
|23
|11
|Леванте
|19
|23
|12
|Реал Сосьедад
|18
|22
|13
|Леганес
|19
|22
|14
|Реал Вальядолид
|19
|22
|15
|Атлетик Бильбао
|19
|22
|16
|Эйбар
|19
|22
|17
|Сельта Виго
|19
|21
|18
|Райо Вальекано
|19
|19
|19
|Вильярреал
|19
|17
|20
|Уэска
|19
|11