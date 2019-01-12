"Бетис" - "Реал" Мадрид: анонс и прогноз центрального матча 19 тура Ла Лиги

"Бетис" – "Реал" Мадрид

Стадион: "Бенито Вильямарин" (Севилья)

Начало матча: 22:45

13 января на третьем по величине стадионе Испании "Бенито Вильямарин" состоится битва двух "Реалов". В рамках 19 тура Ла Лиги "Реал Бетис" примет "Реал" Мадрид. Последние новости из стана "сливочных" заставляют считать двоих претендентов на зону Лиги Чемпионов соперниками приблизительно одного калибра. Несомненно, королевский клуб превосходит хозяев в классе, но последнее время голый класс не позволяет подопечным Солари забирать максимум очков в Испании. И хотя ситуация в таблице все еще не такая уж печальная, и второе, вроде как почетное, место не так уж и далеко, но все же нынешнее положение "сливочных" не способствует тому, что этот клуб вскоре выйдет из кризиса.

Но начнем с хозяев! Кике Сетьен ставит "Бетису" традиционную испанскую игру с обилием мелких передач и большим процентом владения мяча (по этому показателю команда идет на втором месте в лиге), но при этом стабильности "гелиополитам" явно не хватает. Сезон для шестой команды лиги складывается не лучшим образом: в начале они и вовсе болтались во второй части таблицы, потом, благодаря серии побед, смогли ворваться пятерку, но недавнее поражение от "Уэски" пошатнуло мнение об амбициях этого состава, в котором, кстати, намечаются изменения. Традиционно лучший игрок в составе "Бетиса" – Жуниор Фирпо – недавно получил мелкое повреждение и, скорее всего, не сможет выйти на поле родного стадиона. Такая же участь ждет центрального защитника Сиднея, который, в отличии от Фирпо, уже достаточно долго залечивает старые травмы.

А вот у мадридского "Реала" проблемы с составом куда более серьезные, особенно в линии атаки. Как сообщают испанские СМИ, буквально вчера один из самых ярких игроков королевского клуба в последнее время – Винисиус Жуниор – заболел, и возможно, его не успеют поставить на ноги до ответственной игры с "Бетисом". И то тогда, когда в лазарете команды уже находятся Марко Асенсо, Гарет Бейл и Мариано. Кроме того, во встрече против "Сосьедада" две желтые карточки заработал Лукас Васкес. Видимо, Солари все же придется использовать конфликтного Иско, так как без него в атаку ставить просто некого. Кроме проблем с атакой, наблюдаются потери и в других линиях. К примеру, на воротах свой шанс сыграть наконец-то получит Кейлор Навас, так как Куртуа травмировался. В центре тоже придется применить ротацию – из игры вылетел Кроос.

Интересные факты перед противостоянием "Бетис" – "Реал"

"Бетис" и "Реал" провели между собой 104 поединка в рамках чемпионата Испании: 59 матчей остались за "сливочными", "огурцы" побеждали в 24 встречах, еще 21 раз был зафиксирован ничейный исход.

"Реал" победил в 5 из последних 7 матчей против "Бетиса".

Последний раз "Бетис" обыгрывал "Реал" на своем поле 24 ноября 2012 года (1:0).

В 12 из 15 последних матчей между "Бетисом" и "Реалом" было забито как минимум 3 гола.

Последний раз ничья в противостоянии "Реала" и "Бетиса" была зафиксирована 3 сезона назад – 24 января 2016 года.

Ориентировочные составы

"Бетис": Лопес – Манди, Бартра, Феддаль – Фринсис, Гуардадо, Карвалью, Ло Чельсо, Тельо – Канальес – Санабрия.

"Реал": Навас – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Модрич, Каземиро, Себальос – Иско, Винисиус, Бензема.

Прогноз на матч "Бетис" – "Реал"

Несмотря на все проблемы, мадридский клуб считается фаворитом встречи, по мнению букмекеров. Коэффициент на победу "Реала" равняется 2,2. На "Бетис" дают 3,36. Ничья оценивается в 3,8.

В последнее время от "Реала" можно ожидать чего угодно. Королевский клуб победил "Леганес" в кубке, но "Бетис", а уд тем более на своем поле, играет более организованно. С учетом последних результатов привлекательной является ставка на то, что "огурцы" не проиграют. Они хоть и пропускают три матча кряду, но не оставляют ворота соперников "сухими" (в Ла Лиге) с 28 октября. На фоне обороны "Реала", которая регулярно ошибается, голевое чутье может сработать.

Прогноз Soccernews: 1Х (1,79).