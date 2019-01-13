"Бетис" - "Реал": видеотрасляция поединка чемпионата Испании

Сегодня, 13 января, в рамках 19-го тура Примеры состоится встреча "Бетиса" и "Реал" Мадрида.

"Бетис", имея в активе 26 баллов, отстает от "Реала" всего на 4 очка. Хозяева занимают 7 строчку турнирной таблицы, мадридцы расположились на 5 месте.

Игра пройдет на стадионе "Бенито Вильямарин". Начало - в 22:45 (мск).

Прямую видеотрансляцию матча смотрите на нашем сайте.

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