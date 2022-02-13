"Бетис" с хоккейным счетом победил "Леванте" и остался в топ-3 Ла Лиги
Фото: сайт Ла Лиги/Автор неизвестен
В матче 24-го тура чемпионата Испании "Бетис" на выезде победил "Леванте" со счетом 4:2.
Победу севильскому клубу принесли дубль Набиля Фекира, голы Эдгара Гонсалеса и Вильяма Карвалью. В составе хозяев дубль сделал Дани Гомес.
"Бетис", набрав 43 очка, занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Леванте" с 11 очками остался на последнем, 20-м месте.
"Леванте" – "Бетис" - 2:4 (1:3)
Голы: Фекир, 14 - 0:1, Эдгар Гонсалес, 29 - 0:2, Карвалью, 42 - 0:3, Дани Гомес, 43 - 1:3, Дани Гомес, 47 - 2:3, Фекир, 49 - 2:4
"Леванте": Карденас, Мирамон (Пубиль, 73), Касерес (Сольдадо, 66), Дуарте, Везу (Робер, 40), Сон, Моралес, Мелеро (Пепелу, 73), Мальса, Дани Гомес (Барди, 66), Де Фрутос.
"Бетис": Руй Силва, Бельерин, Бартра, Песселья, Морено, Эдгар Гонсалес, Вильям Карвалью (Руибаль, 80), Родри (Гуардадо, 66), Тельо (Лайнес, 66), Фекир, Иглесиас (Виллиан Жозе, 66).
Удаление: Сольдадо (74).
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