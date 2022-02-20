"Бетис" с трудом победил "Мальорку" и остался в топ-3 Ла Лиги

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"Бетис" с трудом победил "Мальорку" и остался в топ-3 Ла Лиги

Фото: инстаграм "Бетиса"/Автор неизвестен

В матче 26-го тура чемпионата Испании "Бетис" на своем поле обыграл "Мальорку" со счетом 2:1.

Победу севильскому клубу принесли голы Алекса Морено и Виллиана Жозе. В составе гостей отличился Ведат Мурики.

"Бетис", набрав 46 очков, занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Мальорка" с 26 очками осталась на 16-й позиции.

"Бетис" – "Мальорка" - 2:1 (1:0)
Голы: Морено, 25 - 1:0, Мурики, 75 - 1:1, Виллиан Жозе, 83 (с пенальти) - 2:1

"Бетис": Руй Силва, Бельерин, Руис (Эдгар Гонсалес, 62), Бартра, Морено, Каналес (Хоакин, 84), Вильям Карвалью, Родригес, Хуанми (Тельо, 62), Фекир, Иглесиас (Виллиан Жозе, 71).

"Мальорка": Рико, Маффео, Раильо, Вальент, Коста, Кубо (Ли Кан Ин, 46), Дани Родригес (Фер Ниньо, 70), Севилья (Батталья, 65), Руис де Галаррета (Санчес, 45), Анхель Родригес (Ндиайе, 46), Мурики.

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