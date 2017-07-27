"Бетис" сделал предложение по Хави Гарсии

В услугах полузащитника "Зенита" Хави Гарсии заинтересован "Бетис".

Как утверждает AS, испанский клуб готов заплатить за хавбека порядка четырех миллионов евро.

Отметим, что сам футболист не входит планы главного тренера питерцев Роберто Манчини.

В минувшем сезоне 30-летний Хави Гарсия провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил один гол.

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