"Бетис" сделал предложение по защитнику "Барселоны"

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"Бетис" сделал предложение по защитнику "Барселоны"

"Бетис" интересуется защитником "Барселоны" Хуаном Мирандой, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, андалусийский клуб уже сделал предложение по трансферу 19-летнего футболиста.

Детали возможной сделки пока не разглашаются. Известно только, что "сине-гранатовые" в случае продажи левого фулбека будут иметь опцию его обратного выкупа в течение двух лет.

В текущем сезоне Миранда сыграл за "Барселону" 4 матча во всех турнирах. Его стоимость оценивается в 5 миллионов евро.

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