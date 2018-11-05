"Бетис" - "Сельта" - 3:3 (обзор)

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"Бетис" - "Сельта" - 3:3 (обзор)

Soccernews.ru представляет видеообзор матча "Бетис" - "Сельта" - 3:3.

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3 Атлетико Мадрид 11 20
4 Алавес 11 20
5 Эспаньол 10 18
6 Реал Мадрид 11 17
7 Леванте 11 17
8 Жирона 11 16
9 Хетафе 11 16
10 Реал Вальядолид 11 16
11 Сельта Виго 11 14
12 Эйбар 11 14
13 Реал Сосьедад 11 13
14 Бетис 11 13
15 Валенсия 11 11
16 Вильярреал 11 10
17 Атлетик Бильбао 10 10
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