"Бетис" - "Сельта" - 3:3 (обзор)
Soccernews.ru представляет видеообзор матча "Бетис" - "Сельта" - 3:3.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|24
|2
|Севилья
|11
|20
|3
|Атлетико Мадрид
|11
|20
|4
|Алавес
|11
|20
|5
|Эспаньол
|10
|18
|6
|Реал Мадрид
|11
|17
|7
|Леванте
|11
|17
|8
|Жирона
|11
|16
|9
|Хетафе
|11
|16
|10
|Реал Вальядолид
|11
|16
|11
|Сельта Виго
|11
|14
|12
|Эйбар
|11
|14
|13
|Реал Сосьедад
|11
|13
|14
|Бетис
|11
|13
|15
|Валенсия
|11
|11
|16
|Вильярреал
|11
|10
|17
|Атлетик Бильбао
|10
|10
|18
|Леганес
|11
|9
|19
|Райо Вальекано
|11
|6
|20
|Уэска
|11
|6