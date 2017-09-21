"Бетис" сенсационно обыгрывает "Реал" на "Сантьяго Бернабеу"

Поздним вечером в среду программу 5-го тура Ла Лиги продолжали в Мадриде "Реал" и севильский "Бетис". Этот матч был ознаменован возвращением в состав "сливочных" после пятиматчевой дисквалификации лучшего игрока планеты – Криштиану Роналду, который одним свои присутствием на поле наводит страх на защитников и вратаря команды соперника.

Однако "Бетис" не испугался, и даже, наоборот, уже на 3-й минуте просто обязан был открывать счет в матче. Хави Гарсия пробежал по центру и отдал разрезающую передачу на Санабрию, который ворвался в штрафную соперника, обмотал вратаря и отправлял снаряд уже в пустые ворота. Но "Реал" спас Карвахаль, который находясь на ленточке, принял удар на себя.

Пока команда Зинедина Зидана вспоминала, как играть с Роналду в составе, гости еще раз опасно сходили к владениям Наваса. Камараса получил мяч на подступах к штрафной соперника, подработал себе снаряд и мощно выстрелил по воротам коста-риканского голкипера. Сфера летела в направлении правой девятки, но в итоге разошлась с воротами всего на несколько сантиметров, а Навас до мяча уже не дотягивался.

Только после этого "Реал" напомнил всем, на чьем стадионе проходит игра. Модрич и Роналду убежали в быструю контратаку, и пока защитники крыли португальца, делая все возможное для того, чтобы сфера до него так и не дошла, хорват вышел на удар, мощно выстрелив по воротам соперника. Сфера пролетела впритирку со штангой.

С этого момента преимущество "сливочных" уже не вызывало сомнений. В середине тайма они имели еще один хороший шанс огорчить севильцев. Карвахаль пробежался по правому флангу и выполнил низкую подачу в штрафную соперника. Первым на мяче оказался Модрич, который слета пробил по воротам, но снаряд с чудовищной скоростью просвистел над перекладиной.

В дальнейшем игра немного успокоилась, было похоже, что "Реал" взял паузу. При этом "сливочные" порой действовали чересчур самоуверенно, что однажды едва не стоило им пропущенного гола. На 33-й минуте Карвахаль, выбрасывая мяч из аута, бросил сферу в пустоту, куда подоспел Камараса. Игрок "Бетиса" сместился в центр и мощно пробил точно в левую девятку ворот Наваса, но голкипер совершил чудо-сейв, отправив сферу за пределы поля.

Завершился же тайм очередной опасной атакой мадридцев. Модрич отдал передачу на фланг Роналду, который не стал брать игру на себя, а отдал пас на Иско. Игрок "Реала" ворвался в штрафную и мощно пробил точно под левую штангу, но Адан вытянулся в "струнку" и отразил этот удар в сторону.

После перерыва хозяева поля усилили натиск на ворота Адана. У команды Зинедина Зидана наконец-то стал получаться быстрые выходы из обороны в атаку. Именно после такой атаки "сливочные" обязаны были забивать на 50-й минуте. Бэйл со своей половины поля промчался до лицевой и прострелил в центр штрафной на Роналду, которому оставалось лишь отправить сферу в пустые ворота, но португальский вингер "Реала" запустил мяч в небеса.

Спустя каких-то пять минут команды обменялись опасными выпадами. Сначала у мадридцев случился провал в обороне и Герреро справа вышел на ворота Наваса. Карвахаль уже догонял игрока севильцев, поэтому тот не сближаясь с воротами, решил пробить на силу – мяч полетел выше ворот. В ответной атаке Бэйл промчался по флангу, забежал в штрафную и выполнил подачу на дальнюю штангу, где первым на мяче оказался Роналду, который мощно выстрелил по воротам соперника, но сфера угодила в штангу и улетела за пределы поля.

В одной из следующих атак "сливочных" мог забивать уже сам Бэйл. Васкес с правого фланга выполнил прострел в район одиннадцатиметровой отметки, где валлиец оказался первым на мяче и пробил пяткой по воротам Адана. Снаряд летел точно под правую штангу, но угодил в итоге в каркас ворот и ушел за пределы поля.

Идя ва-банк, Зидан выпустил на поле сразу двух игроков атаки, но решающий штурм "Реалу" не удался. А вот гости в компенсированное время сумели провести классную атаку и наказали "сливочных" за расточительность. Барраган промчался по флангу, сместился в центр и выполнил навес на дальний угол вратарской, где первым на мяче оказался Антонио Санабрия, который со второго этажа отправил сферу точно под правую штангу. Каземиро был ответственен за футболиста соперника, но так и не сумел ему помешать – 0:1.

"Бетис" добывает сенсационную победу на "Сантьяго Бернабеу", прервав голевую серию "Реала" из 73-х матчей.

"Реал" – "Бетис" – 0:1

Гол: Санабрия, 90+4.

"Реал": Навас, Марсело (Л.Васкес, 72), Начо, Рамос, Карвахаль, Каземиро, Модрич (Майораль, 72), Иско (Асенсио, 67), Кроос, Роналду, Бэйл.

"Бетис": Адан, Дурмиси, Манди, Феддал, Барраган, Хави Гарсия, Камараса (Гуардадо, 44), Руис (Хоакин, 80), Тельо, Герреро (Будебуз, 61), Санабрия.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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