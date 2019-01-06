"Бетис" сенсационно проиграл "Уэске"

В рамках 18-го тура испанской Примеры "Уэска" переиграла "Бетис". "Уэска" по-прежнему остается на последней позиции в турнирной таблице, а "Бетис", идущий на 6-м месте, не смог сократить отставание от "Алавеса", который ранее выиграл у "Валенсии".

"Уэска" - "Бетис" 2:1

Голы: Санабрия (пен), 55 - 0:1, Феррейро, 73 - 1:1, Ривера, 79 - 2:1

"Уэска": Сантамария, Акапо, Мирамон, Инсуа, Пулидо, Гомес, Ривера, Мелеро (Алекс Гальяр, 66), Феррейро, Эчейта (Авила, 59), Эрнандес (Састре, 85).

"Бетис": Лопес, Манди, Феддаль (Гуардадо, 59), Бартра, Гарсия, Вильям Карвалью, Каналес, Герреро (Санчес, 81), Тельо, Морон (Ло Чельсо, 59), Санабрия.

Предупреждения: Феддаль (8), Эрнандес (41), Эчейта (45), Герреро (78), Гомес (85).

Читайте также: "Алавес" обыграл "Валенсию" и обошел "Реал" в турнирной таблице. | http://soccernews.ru