"Бетис" – "Севилья" - 2:2 (обзор)

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"Бетис" – "Севилья" - 2:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 37-го тура испанской Примеры между "Бетисом" и "Севильей".

Не пропустите: Четыре мяча в севильском дерби не выявили победителя. | http://soccernews.ru

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2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 37 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 37 52
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Жирона 37 48
12 Алавес 37 47
13 Эспаньол 37 46
14 Сельта Виго 37 46
15 Атлетик Бильбао 37 43
16 Леванте 36 43
17 Леганес 37 40
18 Депортиво Ла-Корунья 37 29
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