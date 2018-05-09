"Бетис" согласовал контракт с экс-игроком "Реала"

"Бетис" согласовал контракт с полузащитником "Реал Сосьедада" Серхио Каналесом, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, 27-летний футболист, известный по выступлениям за мадридский "Реал", подпишет с андалусийским клубом соглашение до 2022 года.

Отметим, что Каналес по окончании сезона станет свободным агентом, поэтому достанется "Бетису" бесплатно.

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