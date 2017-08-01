"Бетис" согласовал с Хави Гарсией условия личного контракта

Полузащитник питерского "Зенита" Хави Гарсия вскоре станет игроком "Бетиса", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, андалусийский клуб уже согласовал условия личного контракта с 30-летним футболистом. Стороны подпишут соглашение, рассчитанное до лета 2021 года.

Ранее стало известно, что уход Гарсии из "Зенита" одобрил главный тренер "сине-бело-голубых" Роберто Манчини. | http://soccernews.ru