"Бетис" согласовал с Хави Гарсией условия личного контракта

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"Бетис" согласовал с Хави Гарсией условия личного контракта

Полузащитник питерского "Зенита" Хави Гарсия вскоре станет игроком "Бетиса", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, андалусийский клуб уже согласовал условия личного контракта с 30-летним футболистом. Стороны подпишут соглашение, рассчитанное до лета 2021 года.

Ранее стало известно, что уход Гарсии из "Зенита" одобрил главный тренер "сине-бело-голубых" Роберто Манчини. | http://soccernews.ru

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