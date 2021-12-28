"Бетис" согласовал с "Реалом" возвращение Себальоса

Фото инстаграм Дани Себальоса

"Бетис" успешно ведёт переговоры с мадридским "Реалом" о трансфере полузащитника Дани Себальоса.

По информации журналиста Руди Галетти, севильский клуб уже согласовал возвращение собственного воспитанника.

Ожидается, что сумма сделки составит 15 миллионов евро.

Напомним, что в 2017 году "Бетис" продал Себальоса "Реалу" за 16,5 миллиона.

В текущем сезоне хавбек ещё не играл за "сливочных" из-за травмы. Он порвал связки голеностопа в ходе матча Олимпиады в августе.

Не пропустите: "Ньюкасл" уже в январе может подписать хавбека "Реала". | http://soccernews.ru