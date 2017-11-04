"Бетис" спас ничью в матче с "Хетафе"

В рамках 11-го тура испанской Примеры "Бетис" и "Хетафе" сильнейшего не выявили. Гости к перерыву вели в два мяча, однако во втором тайме андалусийцы сумели отыграться.

"Бетис" – "Хетафе" - 2:2

Голы: Бергара, 18 - 0:1, Портильо, 34 - 0:2, Санабрия, 68 - 1:2, Будебуз, 87 - 2:2.

"Бетис": Адан, Манди, Тошка (Будебуз, 63), Барраган, Амат (Фабиан Руис, 80), Камараса (Санабрия, 63), Гарсия, Гуардадо, Санчес, Тельо, Леон.

"Хетафе": Гуаита, Даконам, Антунеш, Молинеро, Кала, Арамбарри, Бергара, Портильо (Оливера, 90), Анхель (Фажр, 72), Молина, Дьедиу (Мора, 81).

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