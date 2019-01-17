"Бетис" стал очередным четвертьфиналистом Кубка Испании

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании "Бетис" на выезде сыграл вничью с "Реалом Сосьедад". По сумме двух встреч путевку в четвертьфинал завоевал севильский клуб.

Напомним, что ранее в 1/4 финала вышли "Реал", "Хетафе", "Севилья", "Валенсия" и "Жирона".

"Реал Сосьедад" – "Бетис" - 2:2 (1:1) - первый матч - 0:0

Голы: Каналес, 37 - 0:1, Субельдия, 40 - 1:1, Мерино, 62 - 2:1, Морон, 70 - 2:2

"Реал Сосьедад": Мойя, Ле Норман (Хуанми, 86), Тео, Морено, Сальдуа, Субельдия, Мерино, Янузай (Сандро Рамирес, 72), Ильярраменди, Ойарсабаль, Виллиан Жозе.

"Бетис": Роблес, Барраган, Бартра, Манди, Гарсия, Каналес, Вильям Карвалью, Санчес (Феддаль, 78), Ло Чельсо, Тельо, Морон.

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