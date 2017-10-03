"Бетис" теряет Хави Гарсию

Полузащитник "Бетиса" Хави Гарсия травмировался в воскресном матче с "Реал Сосьедадом", сообщает испанская пресса.

У 30-летнего футболиста диагностирован разрыв четырёхглавой мышцы бедра. Сроки восстановления составят порядка двух недель.

В этом сезоне Гарсия сыграл за "Бетис" 7 матчей, результативными действиями не отличался.

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