"Бетис" требует за Фирпо на 10 миллионов евро больше, чем предлагает "Барселона"

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"Бетис" требует за Фирпо на 10 миллионов евро больше, чем предлагает "Барселона"

"Барселона" и "Бетис" не могут договориться о трансфере левого защитника Хуниора Фирпо, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, севильский клуб требует за игрока 30 миллионов евро, а "блауграна" не готова платить за него более 20 миллионов.

Если "Бетис" не пойдёт на уступки, то "сине-гранатовые" переключат внимание на альтернативные кандидатуры.

В частности, "Барсе" нравится фулбек "Аугсбурга" Филипп Макс, которого можно подписать за сумму в пределах 20 миллионов евро.

Не пропустите: Фирпо извинился перед Месси за оскорбления в соцсетях. Им интересуется "Барселона". | http://soccernews.ru
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