"Бетис" упустил победу в Мадриде

Фото: инстаграм "Бетиса"/Автор неизвестен

В матче 20-го тура чемпионата Испании "Райо Вальекано" и "Бетис" сыграли вничью со счетом 1:1.

В концовке первого тайма счет открыл Серхио Каналес, но во второй половине равновесие восстановил Иван Балиу.

"Бетис", набрав 34 очка, занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Райо Вальекано" с 31 очком остался на седьмой позиции.

"Райо Вальекано" – "Бетис" - 1:1 (0:1)

Голы: Каналес, 45 - 0:1, Балиу, 70 - 1:1

"Райо Вальекано": Зидан, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Комесанья, Оскар Валентин (Гвардиола, 60), Нтека (Гарсия, 67), Трехо (Сисс, 83), Фалькао, Паласон (Бебе, 67).

"Бетис": Руй Силва, Бельерин, Бартра, Эдгар Гонсалес, Морено, Каналес, Вильям Карвалью, Родригес, Тельо (Руибаль, 84), Фекир, Иглесиас (Гуардадо, 40).

Удаление: Морено (33).

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