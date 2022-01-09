"Бетис" упустил победу в Мадриде
Фото: инстаграм "Бетиса"/Автор неизвестен
В матче 20-го тура чемпионата Испании "Райо Вальекано" и "Бетис" сыграли вничью со счетом 1:1.
В концовке первого тайма счет открыл Серхио Каналес, но во второй половине равновесие восстановил Иван Балиу.
"Бетис", набрав 34 очка, занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Райо Вальекано" с 31 очком остался на седьмой позиции.
"Райо Вальекано" – "Бетис" - 1:1 (0:1)
Голы: Каналес, 45 - 0:1, Балиу, 70 - 1:1
"Райо Вальекано": Зидан, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Комесанья, Оскар Валентин (Гвардиола, 60), Нтека (Гарсия, 67), Трехо (Сисс, 83), Фалькао, Паласон (Бебе, 67).
"Бетис": Руй Силва, Бельерин, Бартра, Эдгар Гонсалес, Морено, Каналес, Вильям Карвалью, Родригес, Тельо (Руибаль, 84), Фекир, Иглесиас (Гуардадо, 40).
Удаление: Морено (33).
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|Команда
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|19
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|Атлетико Мадрид
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|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14