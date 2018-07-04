"Бетис" усилился бывшим игроком "Реала"

Теги серхио каналесбетисреал мадридреал сосьедад

"Бетис" усилился бывшим игроком "Реала"

"Бетис" на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего полузащитника мадридского "Реала" Серхио Каналеса.

27-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с севильским клубом контракт до лета 2022 года.

Последним местом работы Каналеса был "Реал Сосьедад", за который он выступал с 2014 года.

Не пропустите: "Бетис" пополнился экс-игроком "Ливерпуля". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Моджи: "Роналду уже прошел медобследование в "Ювентусе" и подписал предварительный контракт"

Моджи: "Роналду уже прошел медобследование в "Ювентусе" и подписал предварительный контракт"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов