"Бетис" усилился бывшим игроком "Реала"

"Бетис" на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего полузащитника мадридского "Реала" Серхио Каналеса.

27-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с севильским клубом контракт до лета 2022 года.

Последним местом работы Каналеса был "Реал Сосьедад", за который он выступал с 2014 года.

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