"Бетис" усилился воспитанником "Барселоны"

"Бетис" объявил о подписании воспитанника "Барселоны" Вильфрида Каптума.

21-летний камерунский футболист присоединился к новому клубу на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до 2020 года.

Каптум сыграл в трех матчах за основной состав "Барселоны" и забил один гол.

"Бетис" близок к подписанию двух известных защитников | http://soccernews.ru