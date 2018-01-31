"Бетис" усилился воспитанником "Барселоны"

Теги бетисбарселона

"Бетис" усилился воспитанником "Барселоны""Бетис" объявил о подписании воспитанника "Барселоны" Вильфрида Каптума.

21-летний камерунский футболист присоединился к новому клубу на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до 2020 года.

Каптум сыграл в трех матчах за основной состав "Барселоны" и забил один гол.

"Бетис" близок к подписанию двух известных защитников | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Барселона" принимает "Валенсию" в первом полуфинальном матче Кубка Испании

"Барселона" принимает "Валенсию" в первом полуфинальном матче Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 21 57
2 Атлетико Мадрид 21 46
3 Валенсия 21 40
4 Реал Мадрид 20 38
5 Вильярреал 21 37
6 Севилья 21 33
7 Эйбар 21 29
8 Сельта Виго 20 28
9 Хетафе 21 28
10 Жирона 21 28
11 Леганес 20 28
12 Атлетик Бильбао 21 27
13 Бетис 20 27
14 Эспаньол 21 24
15 Реал Сосьедад 21 23
16 Леванте 21 19
17 Алавес 21 19
18 Депортиво Ла-Корунья 21 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов