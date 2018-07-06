"Бетис" усилился вратарём "Эвертона"

"Бетис" в своём официальном твиттере объявил о переходе бывшего вратаря "Эвертона" Хоэля Роблеса.

28-летний страж ворот, который являлся свободным агентом, заключил с севильским клубом контракт до лета 2022 года.

Напомним, что Роблес выступал за "Эвертон" с 2013 по 2018 год, сыграл 65 матчей и пропустил 78 голов.

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