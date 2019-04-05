"Бетис" уступил "Реал Сосьедаду"

В рамках 30-го тура испанской Примеры "Бетис" на выезде уступил "Реал Сосьедаду". Благодаря победе "Сосьедад" сравнялся с "Бетисом" по очкам и сместил их с 9-го места.

"Реал Сосьедад" - "Бетис" 2:1

Голы: Хуанми, 17 - 1:0, Каналес, 56 - 1:1, Ойарсабаль, 83 - 2:1

"Реал Сосьедад": Рульи, Элустондо, Муньос (Тео, 76), Льоренте, Сальдуа, Мерино, Сангальи (Сандро Рамирес, 62), Ойарсабаль, Субельдия, Хуанми, Виллиан Жозе (Барренечеа, 81).

"Бетис": Лопес, Сидней, Феддаль, Манди, Барраган, Каналес, Вильям Карвалью, Ло Чельсо (Санчес, 67), Гуардадо, Тельо (Лайнес, 77), Морон (Хесе, 67).

Предупреждения: Гуардадо (18), Ло Чельсо (19), Льоренте (24), Барраган (43), Сальдуа (52).

Читайте также: "Севилья" обыграла "Алавес" и ворвалась в еврокубковую зону. | http://soccernews.ru