"Бетис" уверенно разобрался с "Леванте"
В рамках 6-го тура испанской Примеры "Бетис" одержал победу над "Леванте".
Благодаря победе "Бетис" поднялся на девятое место, а "Леванте" остался на 11-й позиции.
"Бетис" - "Леванте" 3:1
Голы: Эрнани, 7 - 0:1, Морон, 45 - 1:1, Морон, 48 - 2:1, Иглесиас, 67 - 3:1
"Бетис": Роблес, Манди, Бартра, Барраган, Морено, Каналес, Гуардадо, Вильям Карвалью, Хоакин (Тельо, 78), Морон (Лайнес, 72), Иглесиас (Рауль Гарсия, 88).
"Леванте": Фернандес, Дуарте, Тоньо, Коке, Постиго, Радоя, Вукчевич (Мелеро, 46), Кампанья, Эрнани (Рохер Марти, 72), Леон (Майораль, 64), Моралес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гранада
|6
|11
|2
|Атлетик Бильбао
|5
|11
|3
|Реал Мадрид
|5
|11
|4
|Реал Сосьедад
|5
|10
|5
|Севилья
|5
|10
|6
|Атлетико Мадрид
|5
|10
|7
|Вильярреал
|5
|8
|8
|Барселона
|5
|7
|9
|Леванте
|5
|7
|10
|Осасуна
|5
|7
|11
|Хетафе
|5
|6
|12
|Реал Вальядолид
|6
|6
|13
|Валенсия
|5
|5
|14
|Алавес
|5
|5
|15
|Бетис
|5
|5
|16
|Сельта Виго
|5
|5
|17
|Мальорка
|5
|4
|18
|Эспаньол
|5
|4
|19
|Эйбар
|5
|2
|20
|Леганес
|5
|1