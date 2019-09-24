"Бетис" уверенно разобрался с "Леванте"

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"Бетис" уверенно разобрался с "Леванте"

В рамках 6-го тура испанской Примеры "Бетис" одержал победу над "Леванте".

Благодаря победе "Бетис" поднялся на девятое место, а "Леванте" остался на 11-й позиции.

"Бетис" - "Леванте" 3:1

Голы: Эрнани, 7 - 0:1, Морон, 45 - 1:1, Морон, 48 - 2:1, Иглесиас, 67 - 3:1

"Бетис": Роблес, Манди, Бартра, Барраган, Морено, Каналес, Гуардадо, Вильям Карвалью, Хоакин (Тельо, 78), Морон (Лайнес, 72), Иглесиас (Рауль Гарсия, 88).

"Леванте": Фернандес, Дуарте, Тоньо, Коке, Постиго, Радоя, Вукчевич (Мелеро, 46), Кампанья, Эрнани (Рохер Марти, 72), Леон (Майораль, 64), Моралес.   

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