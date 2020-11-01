"Бетис" в домашнем матче Ла Лиги обыграл "Бетис"

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"Бетис" в домашнем матче Ла Лиги обыграл "Бетис"

"Бетис" на своем поле обыграл "Эльче" в матче 8-го тура Примеры.

В составе победителей дубль оформил Кристиан Тельо, еще один гол забил Антонио Санабриа.

"Бетис" - "Эльче" - 3:1 (2:0)

Голы: Санабрия, 7 - 1:0, Тельо, 29 - 2:0, Тельо, 56 - 3:0, Хосан, 60 - 3:1.

Нереализованный пенальти: Фекир, 45+1 (вратарь)

"Бетис": Браво, Бартра (Виктор Руис, 76), Манди, Алекс Морено, Эмерсон, Каналес, Фекир (Лайнес, 81), Г.Родригес, Хоакин (Виллиам Карвалью, 65), Тельо, Санабрия.

"Эльче": Бадиа, Барраган, Миньо (Сифуэнтес, 46), Верду, Хосема, Марконе (Ригони, 74), Гути (В.Родригес, 81), Фидель, Пере Милья, Бойе (Мфулу, 74), Хосан (Нино, 74).

"Бетис" с 12 баллами располагается на 7 месте в Ла Лиге, в "Активе" "Эльче" 10 баллов и 10 позиция.

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