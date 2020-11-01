"Бетис" в домашнем матче Ла Лиги обыграл "Бетис"
"Бетис" на своем поле обыграл "Эльче" в матче 8-го тура Примеры.
В составе победителей дубль оформил Кристиан Тельо, еще один гол забил Антонио Санабриа.
"Бетис" - "Эльче" - 3:1 (2:0)
Голы: Санабрия, 7 - 1:0, Тельо, 29 - 2:0, Тельо, 56 - 3:0, Хосан, 60 - 3:1.
Нереализованный пенальти: Фекир, 45+1 (вратарь)
"Бетис": Браво, Бартра (Виктор Руис, 76), Манди, Алекс Морено, Эмерсон, Каналес, Фекир (Лайнес, 81), Г.Родригес, Хоакин (Виллиам Карвалью, 65), Тельо, Санабрия.
"Эльче": Бадиа, Барраган, Миньо (Сифуэнтес, 46), Верду, Хосема, Марконе (Ригони, 74), Гути (В.Родригес, 81), Фидель, Пере Милья, Бойе (Мфулу, 74), Хосан (Нино, 74).
"Бетис" с 12 баллами располагается на 7 месте в Ла Лиге, в "Активе" "Эльче" 10 баллов и 10 позиция.
Читайте также: "Реал" нашел замену Каземиро в "Баварии"| http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Дзагоев прокомментировал победный матч ЦСКА над "Ротором"
-
"Лацио" вырвал победу у "Торино", забив на 95-й и 98-й минутах
-
Дубль Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Специю"
-
Дзагоев стал лучшим игроком матча ЦСКА с "Ротором"
-
Аршавин: "У "Зенита" есть все шансы остаться в гонке за еврокубковую весну"
-
ЦСКА обыграл "Ротор" и возглавил турнирную таблицу РПЛ
-
"Бетис" в домашнем матче Ла Лиги обыграл "Бетис"
-
Ибрагимович прокомментировал победу "Милана" над "Удинезе"
-
Хавбек "Зенита" Мастовой поделился эмоциями от матча с "Химками"
-
Чистяков высказался о дебюте в "Зените"
-
"Атлетико" вылетел в Москву на матч ЛЧ с "Локомотивом"
-
Возлюбленная Роналду появилась на обложке журнала L’Officiel
-
Семак рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков "Зенита"
-
"Саутгемптон" удержал победу над "Астон Виллой" в матче АПЛ
-
"Монпелье" переиграл "Сент-Этьен" в матче Лиги 1
-
1
Неймар передумал возвращаться в "Барселону"
-
Гол Ибрагимовича принес "Милану" победу над "Удинезе"
-
"Бавария" установила рекорд Бундеслиги
-
"Зенит" одержал победу над "Химками" и возглавил РПЛ
-
ПСЖ готов предложить 45 миллионов евро за игрока "Баварии"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14