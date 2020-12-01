"Бетис" в домашнем матче проиграл "Эйбару" в Ла Лиге
"Бетис" в домашнем матче проиграл "Эйбару" в 11-м туре чемпионата Испании.
"Бетис" - "Эйбар" - 0:2 (0:0)
Голы: Муто, 49 - 0:1, Бургос, 54 (с пенальти) - 0:2.
Нереализованный пенальти: Серхио Энрич, 89 (вратарь)
"Бетис": Хоэль Роблес, Сидней, Бартра, Алекс Морено, Эмерсон (Монтойя, 46), Гуардадо (Виллиам Карвалью, 54), Фекир (Борха Иглесиас, 69), Г.Родригес, Хоакин, Тельо (Лорен Морон, 54), Санабрия (Лайнес, 69).
"Эйбар": Дмитрович, Бигас, Корреа, Арбилья, Бургос, Диоп, Экспосито, Посо, Инуи, Муто (Серхио Энрич, 78), Хиль (Альварес, 90+3).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14