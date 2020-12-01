"Бетис" в домашнем матче проиграл "Эйбару" в Ла Лиге

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"Бетис" в домашнем матче проиграл "Эйбару" в Ла Лиге

"Бетис" в домашнем матче проиграл "Эйбару" в 11-м туре чемпионата Испании.

"Бетис" - "Эйбар" - 0:2 (0:0)

Голы: Муто, 49 - 0:1, Бургос, 54 (с пенальти) - 0:2.

Нереализованный пенальти: Серхио Энрич, 89 (вратарь)

"Бетис": Хоэль Роблес, Сидней, Бартра, Алекс Морено, Эмерсон (Монтойя, 46), Гуардадо (Виллиам Карвалью, 54), Фекир (Борха Иглесиас, 69), Г.Родригес, Хоакин, Тельо (Лорен Морон, 54), Санабрия (Лайнес, 69).

"Эйбар": Дмитрович, Бигас, Корреа, Арбилья, Бургос, Диоп, Экспосито, Посо, Инуи, Муто (Серхио Энрич, 78), Хиль (Альварес, 90+3).

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