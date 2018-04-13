"Бетис" в гостях одолел "Жирону"

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"Бетис" в гостях одолел "Жирону"

В рамках 32-го тура испанской Примеры "Бетис" на выезде одержал минимальную победу над "Жироной" благодаря голу Лорена Морона.

"Жирона" – "Бетис" - 0:1

Гол: Морон, 36 - 0:1.

"Жирона": Буну, Эспиноса, Хуанпе, Мохика (Сони, 86), Рамальо, Порту, Понс, Гарсия (Адай, 46), Гранель, Маффео (Лосано, 46), Стуани.

"Бетис": Дани Хименес, Бартра, Фирпо, Барраган, Манди, Санчес (Кэмпбелл, 83), Гарсия, Фабиан Руис, Гуардадо, Морон (Санабрия, 74), Леон (Тельо, 63).

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