"Бетис" в гостях взял верх над "Леванте"

Теги левантебетис

"Бетис" в гостях взял верх над "Леванте"

В рамках 25-го тура испанской Примеры "Бетис" на выезде выиграл у "Леванте" со счётом 2:0.

"Леванте" – "Бетис" - 0:2

Голы: Родригес, 55 (автогол) - 0:1, Леон, 69 - 0:2.

"Леванте": Оласабаль, Родригес, Луна, Коке, Постиго (Рочина, 79), Дукуре, Лерма, Моралес, Джейсон (Иви Лопес, 58), Марти, Садику (Паццини, 65).

"Бетис": Адан, Бартра, Манди, Фирпо, Фабиан Руис, Гарсия, Будебуз (Камараса, 70), Санчес (Барраган, 77), Герреро, Леон, Морон (Тельо, 65).

Не пропустите: Форвард "Лас Пальмаса" назвал стоимость Месси. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

На пути к исправлению: "Реал" в гостях у "Эспаньола"

На пути к исправлению: "Реал" в гостях у "Эспаньола"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 25 65
2 Атлетико Мадрид 25 58
3 Реал Мадрид 25 51
4 Валенсия 25 49
5 Вильярреал 25 41
6 Севилья 25 39
7 Сельта Виго 25 35
8 Эйбар 25 35
9 Жирона 25 34
10 Хетафе 25 33
11 Бетис 24 33
12 Атлетик Бильбао 25 31
13 Леганес 25 30
14 Реал Сосьедад 25 29
15 Эспаньол 25 28
16 Алавес 25 28
17 Леванте 24 20
18 Лас Пальмас 25 19
19 Депортиво Ла-Корунья 25 18
20 Малага 25 13
Полная таблица

топ-5 тегов