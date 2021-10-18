"Бетис" в концовке вырвал победу над "Алавесом"
Фото: инстаграм "Бетиса"/Автор неизвестен
Севильский "Бетис" на выезде обыграл виторийский "Алавес" со счетом 1:0.
Единственный гол на 89-й минуте забил нападающий Борха Иглесиас.
"Бетис", набрав 15 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Алавес" с тремя очками остался на предпоследней, 19-й позиции.
"Алавес" – "Бетис" - 0:1 (0:0)
Гол: Иглесиас, 89 - 0:1
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|20
|35
|4
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|20
|35
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|20
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|6
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|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
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|30
|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14