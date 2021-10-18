"Бетис" в концовке вырвал победу над "Алавесом"

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"Бетис" в концовке вырвал победу над "Алавесом"

Фото: инстаграм "Бетиса"/Автор неизвестен

Севильский "Бетис" на выезде обыграл виторийский "Алавес" со счетом 1:0.

Единственный гол на 89-й минуте забил нападающий Борха Иглесиас. 

"Бетис", набрав 15 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Алавес" с тремя очками остался на предпоследней, 19-й позиции.

"Алавес" – "Бетис" - 0:1 (0:0)
Гол: Иглесиас, 89 - 0:1

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