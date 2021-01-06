"Бетис" в Кубке Испании одержал волевую победу над клубом 4-го дивизиона

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"Бетис" в Кубке Испании одержал волевую победу над клубом 4-го дивизиона

В матче 2-го раунда Кубка Испании "Бетис" на выезде одержал волевую победу над "Мультиверой" из 4-го дивизиона со счетом 3:1. Победу севильскому клубу принесли голы Хуана Гонсалеса, Эмерсона и Хуанми. В составе хозяев единственный гол забил Хавьер Кабальеро.

"Мультивера" - "Бетис" - 1:3 (1:2)
Голы: Кабальеро, 5 - 1:0, Гонсалес, 35 - 1:1, Эмерсон, 37 - 1:2, Хуанми, 61 - 1:3

"Бетис": Роблес, Гонсалес, Сидней, Манди, Эмерсон (Руибаль, 84), Акуоку, Родригес, Иглесиас (Санабрия, 66), Родри (Фекир, 75), Лайнес (Дельгадо, 84), Хуанми

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