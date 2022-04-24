"Бетис" в серии пенальти одолел "Валенсию" в финале Кубка Короля

Фото: твиттер Кубка Испании\Автор неизвестен

"Бетис" - "Валенсия" - 1:1 (5:4)

Голы: Борха, 11 - 1:0, Дуро, 30 - 1:1.

"Бетис" - Браво, Бельерин, Бартра, Песселья, Морено (Миранда, 105), Каналес (Тельо, 111), Вильям Карвалью (Гуардадо, 102), Родригес, Хуанми (Хоакин, 86), Фекир (Руибаль, 111), Иглесиас (Виллиан Жозе, 102).

"Валенсия" - Мамардашвили, Фулькье (Муса, 100), Габриэл Паулиста, Альдерете, Диакаби, Гайя, Гильямон (Рачич, 85), Солер, Мориба (Тьерри Коррейя, 79), Гедеш, Дуро (Хиль, 85).

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