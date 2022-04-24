"Бетис" в серии пенальти одолел "Валенсию" в финале Кубка Короля

Теги кубок королябетисваленсия

"Бетис" в серии пенальти одолел "Валенсию" в финале Кубка Короля

Фото: твиттер Кубка Испании\Автор неизвестен

"Бетис" - "Валенсия" - 1:1 (5:4)

Голы: Борха, 11 - 1:0, Дуро, 30 - 1:1.

"Бетис" - Браво, Бельерин, Бартра, Песселья, Морено (Миранда, 105), Каналес (Тельо, 111), Вильям Карвалью (Гуардадо, 102), Родригес, Хуанми (Хоакин, 86), Фекир (Руибаль, 111), Иглесиас (Виллиан Жозе, 102).

"Валенсия" - Мамардашвили, Фулькье (Муса, 100), Габриэл Паулиста, Альдерете, Диакаби, Гайя, Гильямон (Рачич, 85), Солер, Мориба (Тьерри Коррейя, 79), Гедеш, Дуро (Хиль, 85).

Также не пропустите: ПСЖ сыграл вничью с "Лансом" и стал чемпионом Франции. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ сыграл вничью с "Лансом" и стал чемпионом Франции

ПСЖ сыграл вничью с "Лансом" и стал чемпионом Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов