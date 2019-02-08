"Бетис" - "Валенсия" - 2:2 (видеообзор матча Кубка Испании)
Представляем вашему вниманию видеообзор полуфинального матча Кубка Испании между "Бетисом" и "Валенсией".
Читайте также: "Валенсия" с помощью голов Черышева и Гамейро вырвала ничью у "Бетиса" в первом полуфинальном матче Кубка Испании. | http://soccernews.ru
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