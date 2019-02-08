"Бетис" - "Валенсия" - 2:2 (видеообзор матча Кубка Испании)

Теги валенсиябетис

"Бетис" - "Валенсия" - 2:2 (видеообзор матча Кубка Испании)

Представляем вашему вниманию видеообзор полуфинального матча Кубка Испании между "Бетисом" и "Валенсией".

Читайте также: "Валенсия" с помощью голов Черышева и Гамейро вырвала ничью у "Бетиса" в первом полуфинальном матче Кубка Испании. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Валенсия" с помощью голов Черышева и Гамейро вырвала ничью у "Бетиса" в первом полуфинальном матче Кубка Испании

"Валенсия" с помощью голов Черышева и Гамейро вырвала ничью у "Бетиса" в первом полуфинальном матче Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 22 50
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 22 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 22 42
4 Севилья Севилья 22 36
5 Хетафе Хетафе 22 32
6 Бетис Бетис 22 32
7 Алавес Алавес 22 32
8 Валенсия Валенсия 22 30
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 22 30
10 Эйбар Эйбар 22 29
11 Леванте Леванте 22 27
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 22 26
13 Леганес Леганес 22 26
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 22 25
15 Эспаньол Эспаньол 22 25
16 Сельта Виго Сельта Виго 22 24
17 Жирона Жирона 22 24
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 22 23
19 Вильярреал Вильярреал 22 19
20 Уэска Уэска 22 15
Полная таблица

топ-5 тегов