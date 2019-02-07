"Бетис" - "Валенсия": видеотрансляция полуфинала Кубка Короля

В первом матче 1/2 финала Кубка Испании "Бетис" сыграет с "Валенсией". Встреча состоится в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин".

Смотрите на Soccernews.ru видеотрансляцию матча "Бетис" - "Валенсия".

Начало матча в 23:00 мск.

Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. На победу "Бетиса" предлагается коэффициент 2,60. Ничья оценивается коэффициентом 3,20. На успех "Валенсии" можно поставить с коэффициентом 2,70.

В нынешнем сезоне команды уже встречались в чемпионате Испании. Встреча прошла в Валенсии и завершилась вничью со счетом 0:0.

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