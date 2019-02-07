"Бетис" - "Валенсия": видеотрансляция полуфинала Кубка Короля
В первом матче 1/2 финала Кубка Испании "Бетис" сыграет с "Валенсией". Встреча состоится в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин".
Смотрите на Soccernews.ru видеотрансляцию матча "Бетис" - "Валенсия".
Начало матча в 23:00 мск.
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде.
Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. На победу "Бетиса" предлагается коэффициент 2,60. Ничья оценивается коэффициентом 3,20. На успех "Валенсии" можно поставить с коэффициентом 2,70.
В нынешнем сезоне команды уже встречались в чемпионате Испании. Встреча прошла в Валенсии и завершилась вничью со счетом 0:0.
Не пропустите: "Барселона" - "Реал" - 1:1 (видеообзор матча). | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Экс-тренер "Спартака" ответил на критику со стороны главного врача "красно-белых"
-
"Бетис" - "Валенсия": видеотрансляция полуфинала Кубка Короля
-
Его вина: президент "Зенита" высказался о ситуации с Кокориным
-
"Рубин" назвал соперников по контрольным матчам на сборе в Турции
-
Игрок ПСЖ поддержал Кокорина
-
Сборная России опустилась на две строчки в рейтинге ФИФА
-
Врач Месси рассказал о новой диете футболиста
-
Журналист Балаге рассказал о планах Азара на будущее
-
Васкес: "Реал" играл лучше "Барселоны"
-
"Манчестер Юнайтед" близок к продлению контракта с ключевым хавбеком
-
Жеребьёвка Кубка Франции: ПСЖ и "Лион" узнали соперников
-
Сборная Колумбии объявила имя нового главного тренера
-
Игрок "Краснодара" продолжит карьеру в Бразилии
-
"Бавария" согласовала трансфер перспективного немца
-
1
"Интер" контактирует с Моуринью
-
Дортмундская "Боруссия" хочет продлить контракт с главным тренером
-
"Челси" определил ещё одного кандидата на замену Азару
-
Девушка дня: Клаудиа Руис - дочь бывшего тренера сборной Испании Фернандо Йерро
-
1
Вальверде объяснил, почему Месси не сыграл с первых минут в матче с "Реалом"
-
Серхио Рамос вышел на третье место по числу сыгранных Эль Класико
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико Мадрид
|22
|44
|3
|Реал Мадрид
|22
|42
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Бетис
|22
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Леванте
|22
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|13
|Леганес
|22
|26
|14
|Реал Вальядолид
|22
|25
|15
|Эспаньол
|22
|25
|16
|Сельта Виго
|22
|24
|17
|Жирона
|22
|24
|18
|Райо Вальекано
|22
|23
|19
|Вильярреал
|22
|19
|20
|Уэска
|22
|15