"Бетис" - "Вильярреал" - 2:1 (обзор)

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"Бетис" - "Вильярреал" - 2:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча испанской Примеры между "Бетисом" и "Вильярреалом".

Читайте также: "Бетис" одержал победу над "Вильярреалом". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 21 57
2 Атлетико Мадрид 21 46
3 Валенсия 21 40
4 Реал Мадрид 21 39
5 Вильярреал 22 37
6 Севилья 22 33
7 Эйбар 22 32
8 Сельта Виго 22 31
9 Бетис 22 30
10 Хетафе 21 28
11 Жирона 21 28
12 Леганес 20 28
13 Атлетик Бильбао 21 27
14 Реал Сосьедад 22 26
15 Эспаньол 21 24
16 Алавес 22 22
17 Леванте 22 20
18 Депортиво Ла-Корунья 22 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
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