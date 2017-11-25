"Бетис" вырвал ничью в матче с "Жироной"

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"Бетис" вырвал ничью в матче с "Жироной"

В рамках 13-го тура испанской Примеры "Бетис" сыграл вничью с "Жироной".

"Бетис" – "Жирона" 2:2

Голы: Порту, 45 - 0:1, Гуардадо, 85 - 1:1, Порту, 90 - 1:2, Тельо, 90 - 2:2

"Бетис": Адан, Амат, Дурмиси, Рафа Наварро (Фабиан Руис, 82), Тошка, Гуардадо, Гарсия, Будебуз (Тельо, 61), Камараса (Санабрия, 61), Санчес, Леон.

"Жирона": Буну, Рамальо, Хуанпе, Муньеса, Адай (Мохика, 66), Порту, Гранель, Гарсия (Алейш Гарсия, 90), Тимор (Дуглас Луис, 55), Маффео, Стуани.

Предупреждения: Гранель (84), Дурмиси (86), Гарсия (88). | http://soccernews.ru

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